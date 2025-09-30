Roma indagine sulla qualità della vita | Nove cittadini su dieci soddisfatti

Roma, 30 settembre 2025 – È stata presentata la XVIII Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma. Secondo il report, quasi 9 cittadini su 10 si dichiarano complessivamente soddisfatti, l’87,5% nello specifico (+2,5% rispetto al 2024). La qualità della vita, invece, riceve un voto medio pari a 6,7 (nel 2024 era 6,6). L’indagine di ACoS (Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale), realizzata su un campione di 5.760 residenti, evidenzia quindi u n miglioramento delle percezioni rispetto agli anni passati. I dati – che nel dettaglio riportano le valutazioni anche sui singoli Municipi – sono stati resi noti questa mattina nella sala plenaria Marco Biagi, presso la sede del CNEL di via David Lubin 2, con la partecipazione della presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, e del presidente del CNEL, Renato Brunetta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: roma - indagine

Esplosione deposito Gpl a Roma, muore uno dei feriti: indagine per omicidio colposo

Omicidio a Villa Gordiani a Roma, 64enne morto dopo un brutale pestaggio: aperta indagine, le ipotesi

Roma, indagine per corruzione: "Mazzette per evitare i test sugli ascensori"

Lisa Federico, indagine sui periti. Il pm: “Hanno mentito sulla morte della 17enne” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/28/news/morte_lisa_federico_indagine_periti_hanno_mentito-424875932/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Indagine qualità vita e servizi, il 30 settembre la presentazione Martedì 30 settembre sarà presentata la XVIII Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma. I dati dell'indagine di ACoS (Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pu - facebook.com Vai su Facebook

Roma. Cresce la qualità della vita: quasi 9 cittadini su 10 soddisfatti - Sale la percezione della qualità della vita a Roma secondo i risultati della 18esima edizione dell’indagine ACOS: l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale. rainews.it scrive

Indagine su qualità di vita e servizi pubblici locali a Roma: aumenta l’esigenza di risolvere l’efficacia del TPL di superficie - (FERPRESS) – Roma, 30 SET – L’Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma è stata realizzata per la prima volta nel 2007 e poi ripetuta con cadenza annuale dal 2009. Da ferpress.it