Roma Femminile sabato la prima di campionato con il Parma | al via la vendita dei biglietti

Con l’inizio del mese di ottobre prenderà il via anche la Serie A Femminile, con la Roma che vuole candidarsi ad un ruolo da protagonista. Dopo i cambiamenti avvenuti durante l’estate, il nuovo corso di Rossettini è iniziato sicuramente in modo confortante, con le giallorosse che in queste settimane hanno ottenuto risultati importanti. In primis c’è ovviamente da sottolineare la qualificazione al tabellone principale di Women’s Champions League, ottenuta grazie alla rimonta sul campo dello Sporting, mentre indicazioni importanti sono arrivate anche dalla nuova Serie A Women’s Cup. Le giallorosse sono infatti state protagoniste della competizione, conquistandosi l’atto finale, perso poi contro la Juventus arrendendosi solamente nei minuti di recupero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

