Dopo la vittoria casalinga contro il Verona, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare il doppio impegno contro Lille e Fiorentina prima della sosta. Paulo Dybala ha svolto nuovamente lavoro differenziato: l’argentino sta meglio dopo la lesione di basso grado alla coscia sinistra rimediata contro il Torino, ma lo staff tecnico ha scelto la via della prudenza per evitare ricadute. Situazione più complessa per Leon Bailey, che non ha ancora debuttato in giallorosso. L’esterno giamaicano, arrivato in prestito dall’Aston Villa con diritto di riscatto, si è fermato già al primo allenamento per una lesione miotendinea al retto femorale destro ed è ai box dal 20 agosto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, Dybala e Bailey verso il recupero: fissata la data del rientro in campo