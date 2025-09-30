Roma Dybala e Bailey verso il recupero | fissata la data del rientro in campo
Dopo la vittoria casalinga contro il Verona, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare il doppio impegno contro Lille e Fiorentina prima della sosta. Paulo Dybala ha svolto nuovamente lavoro differenziato: l’argentino sta meglio dopo la lesione di basso grado alla coscia sinistra rimediata contro il Torino, ma lo staff tecnico ha scelto la via della prudenza per evitare ricadute. Situazione più complessa per Leon Bailey, che non ha ancora debuttato in giallorosso. L’esterno giamaicano, arrivato in prestito dall’Aston Villa con diritto di riscatto, si è fermato già al primo allenamento per una lesione miotendinea al retto femorale destro ed è ai box dal 20 agosto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - dybala
Roma, parte l’era Gasperini: Dybala guida, Pellegrini in attesa
Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy già a Trigoria: la Roma accelera
Pisa-Roma 0-1, le pagelle: Dybala fa sempre la differenza, Soulè scotta
FOTO - La #Roma vince a #Nizza, #Dybala esulta sui social: "Bravissimi" #ASRoma - X Vai su X
Roma, Gasperini annuncia: “Quando tornano Dybala e Bailey! Su Dovbyk e Pellegrini…” https://bit.ly/483Svlv - facebook.com Vai su Facebook
Verso Roma-Verona, i convocati di Gasperini: out solo Bailey e Dybala - Tutti a disposizione del tecnico giallorosso per la quinta giornata di campionato. Segnala ilromanista.eu
GALLERY - Roma subito al lavoro verso il Lille: differenziato per Dybala - Seduta di scarico per chi ha giocato, mentre Dybala e Bailey attendono di tornare a disposizione ... Come scrive ilromanista.eu