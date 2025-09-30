Roma | Dovbyk si sblocca e ora i giallorossi devono sognare in grande

Roma 30 settembre 2025 - Un'esultanza rabbiosa, un colpo ai cartelloni led per sfogare tutta la frustrazione accumulata in queste settimane di dubbi martellanti circa la sua utilità al progetto romanista. Il gol serviva probabilmente più ad Artem Dovbyk stesso, non ai tifosi o a mister Gasperini, per ritrovare quella confidenza che appena due stagioni fa lo rese Pichichi della Liga. La sua è la prima rete stagionale personale e anche degli attaccanti capitolini. Una gara con Ferguson dove quasi nessuno sembrava dare per favorito l'ucraino, ma alla fine ha vinto lui. Lo scorso anno le reti di Dovbyk, per quanto non siano state oltre venti, come molti tifosi auspicavano, hanno avuto un peso specifico elevatissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

