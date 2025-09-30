Roma da capogiro | la Capitale infrange tutti i record del turismo

Funweek.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma non è solo la città più bella del mondo, la Città Eterna per eccellenza, ma è anche la capitale indiscussa del turismo in Italia. I numeri parlano chiaro: mai così tante persone hanno scelto di visitarla come nell’ultimo periodo, con cifre che hanno superato ogni previsione e ogni record esistente. Ma cosa sta spingendo questa crescita straordinaria? Cosa dicono i dati e quali sono le strategie che stanno rendendo la Capitale una meta più desiderata che mai? Leggi anche: — Turista americana visita Roma e resta scioccata: ‘E’ un grosso problema per la città’ Roma: turismo da record numeri da capogiro per presenze e qualità. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - capogiro

“Hotel a 5 stelle con vista su Roma, cena romantica e regalo da capogiro”: Francesco Totti e la sorpresa a Noemi Bocchi per il terzo anniversario d’amore

Roma Capitale, via libera in Cdm al ddl costituzionale: «Avrà potestà legislativa e autonomia finanziaria» - Roma potrà quindi legiferare a tutti gli effetti in alcune materie tra cui trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, governo del territorio Roma non è una città come le altre e presto ... Come scrive leggo.it

Roma Capitale, via libera in Cdm al ddl costituzionale: «Avrà potestà legislativa e autonomia finanziaria» - Con il via libera dei Consiglio dei ministri al disegno di legge costituzionale si è fatto un primo passo ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Capogiro Capitale Infrange