Roma Breast Days – Rema Roma per la vita

Romatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva la V edizione della manifestazione “”, ideata e presieduta dal Professor Giovanni Dal Pra, UOC Chirurgia Plastica della ASL Roma1 e dal Direttore Generale Giuseppe Quintavalle.L’evento si terrà il 3 e 4 ottobre a Roma tra la Sala rossa del Foro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - breast

Roma Breast Days – Rema Roma per la vita - Arriva la V edizione della manifestazione “Roma Breast Days – Rema Roma per la vita”, ideata e presieduta dal Professor Giovanni Dal Pra, UOC Chirurgia Plastica della ASL Roma1 e dal Direttore ... Riporta romatoday.it

roma breast days 8211«Roma Breast Days-Rema Roma per la vita»: ovvero sport, salute e solidarietà tra le onde del Tevere - Un appuntamento importante e necessario, unico nel suo genere, e che proprio per la medicina di genere si impegna in maniera concreta tra informazione e prevenzione ... Si legge su roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Breast Days 8211