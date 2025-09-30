Rolling Stone Italia e Genoa CFC insieme
Il calcio incontra la musica. Per la stagione 202526, Rolling Stone Italia e Genoa CFC annunciano una media partnership che unisce la passione sportiva al linguaggio culturale e musicale. Rolling Stone Italia sarà infatti presente come partner di maglia frontale in tre partite della stagione, la prima in occasione del Monday Night Genoa-Lazio e stabilmente sulla divisa pre-match (back). La partnership va oltre il campo da gioco: Rolling Stone curerà la playlist ufficiale dei warm-up allo stadio “Luigi Ferraris”, accompagnando i tifosi e i giocatori fino all'ingresso in campo e realizzando contenuti editoriali e audiovisivi dedicati al club, alla città e alla collettività. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
