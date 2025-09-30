Rodri e Cherki danno Guardiola Boost prima del viaggio di Monaco

2025-09-30 13:44:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il duo di Manchester City Rodri e Rayan Cherki si sono entrambi allenati mentre la squadra di Pep Guardiola si preparava ad affrontare Monaco in Champions League. Il centrocampista Rodri ha perso la vittoria per 5-1 di sabato su Burnley a causa di un problema al ginocchio. Cherki, nel frattempo, non è apparso dalla sconfitta del 23 agosto a causa di un problema della coscia. L’ex centrocampista attaccante di Lione ha giocato in tutte e quattro le partite di City ai Mondiali del Club ma ha recitato solo due volte da a causa dell’infortunio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: rodri - cherki

Rodri, cocco di Guardiola, non tradisce. Lautaro sì - E loro, Lautaro e Lukaku, non certo indolenti, a scavar con testa e piedi come uno scolaro che si gratta la crapa perché il tema è troppo complicato. ilgiornale.it scrive

Guardiola aveva previsto il gol di Rodri in finale di Champions: “L’Inter farà questo, lui sarà solo” - L'allenatore della squadra campione d'Europa in carica aveva visto qualcosa nella zona di campo del suo ... Da fanpage.it