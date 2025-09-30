l’evoluzione del rock dagli anni ’60 ai giorni nostri. Il genere musicale del rock ha vissuto un percorso di continua trasformazione, mantenendo una posizione di rilievo nel panorama musicale internazionale. Sebbene gli anni ’60 e ’70 siano considerati il periodo d’oro della musica rock, questa forma espressiva si è evoluta e adattata nel corso delle decadi successive. La capacità del genere di rinnovarsi ha permesso a molte band di lasciare un’impronta indelebile nel tempo. gli anni ’80 e il consolidamento della scena rock. Negli anni ’80, il rock ha conosciuto un momento di grande affermazione, con sonorità che si sono distinte per la loro originalità e sperimentazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Rock anni ’90: 11 gemme sottovalutate da ascoltare subito