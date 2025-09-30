Roccasecca una campana monumentale per l’VIII centenario della nascita di S Tommaso D' Aquino

Frosinonetoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Roccasecca ha ancora una volta reso omaggio al suo più illustre figlio: San Tommaso dei conti d’Aquino, nell’ottocentesimo anniversario della nascita del grande pensatore e dottore della Chiesa.Alla presenza di diverse autorità civili, militari e religiose, con la partecipazione delle. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roccasecca - campana

Cerca Video su questo argomento: Roccasecca Campana Monumentale L8217viii