Road House 2 | Aldis Hodge con Jake Gyllenhaal nel film Amazon

Aldis Hodge si è aggiunto al cast in costruzione di Road House 2, l’annunciato sequel del film Amazon di successo del 2024. Apprezzato nella serie “ Cross “, ma anche nel cinecomic poco fortunato “ Black Adam “, l’attore Aldis Hodge sembra destinato a continuare la collaborazione con Amazon MGM Studios. Secondo Deadline, infatti, l’attore ha firmato per entrare nel cast di Road House 2, le cui riprese devono ancora partire. Il cast di Road House 2, oltre al protagonista Jake Gyllenhaal ed alla new entry Hodge, al momento conta anche la presenza di Dave Baustista e Leila George. Cosa sappiamo di Road House 2. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Road House 2 | Aldis Hodge con Jake Gyllenhaal nel film Amazon

In questa notizia si parla di: road - house

Guy Ritchie abbandona la regia di Road House 2

Road House 2 rimane senza regista: Guy Ritchie ha abbandonato il progetto

Road House 2: brutte notizie per i fan in attesa del sequel

Promozione Daytona Road House - Ditta Sabino Marta Ti aspettiamo per uno spuntino al Luna Park "Fiera del Beato Matteo" a Vigevano (PV) Piazzale Longo dal 19 Settembre al 13 Ottobre 2025 DIVERTIMENTO E RISPARMIO Mostra questo coupon direttam - facebook.com Vai su Facebook

Aldis Hodge Joins Jake Gyllenhaal In ‘Road House’ Sequel At Amazon MGM Studios - EXCLUSIVE: After successfully launching the Cross TV series at on Prime, Amazon is looking to stay in business with its star as Aldis Hodge is set to join Jake Gyllenhaal in sequel to Road House for ... Come scrive msn.com

Road House 2, Guy Ritchie in trattative, intanto Jake Gyllenhaal: "Sono eccitato di tornare come Delton" - Un cambio di timone che non passa inosservato, soprattutto considerando le tensioni legate al primo film, che ha saltato le sale facendo infuriare il regista originale Doug Liman. Riporta movieplayer.it