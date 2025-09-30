RJ Decker | ABC ordina la nuova serie con Scott Speedman

Scott Speedman è il protagonista del nuovo crime drama creato dall'ideatore di Elementary Rob Doherty e basato sul romanzo L'esca mortale di Carl Hiaasen: che ne sarà del suo personaggio in Grey's Anatomy?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - RJ Decker: ABC ordina la nuova serie con Scott Speedman

In questa notizia si parla di: decker - ordina

Tele arredo in puro lino Misura 180x280cm Scontato da €137,50 a €110 Spedizioni in tutta Italia in 48/72 ore Assistenza e spedizioni via Whatsapp 345 6879911 ordina su opitess.it - facebook.com Vai su Facebook

RJ Decker: ABC ordina la nuova serie con Scott Speedman - Scott Speedman è il protagonista del nuovo crime drama creato dall'ideatore di Elementary Rob Doherty e basato sul romanzo L'esca mortale di Carl Hiaasen: che ne sarà del suo personaggio in Grey's Ana ... Si legge su comingsoon.it