RJ Decker | ABC ordina la nuova serie con Scott Speedman

Comingsoon.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scott Speedman è il protagonista del nuovo crime drama creato dall'ideatore di Elementary Rob Doherty e basato sul romanzo L'esca mortale di Carl Hiaasen: che ne sarà del suo personaggio in Grey's Anatomy?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

rj decker abc ordina la nuova serie con scott speedman

© Comingsoon.it - RJ Decker: ABC ordina la nuova serie con Scott Speedman

In questa notizia si parla di: decker - ordina

rj decker abc ordinaRJ Decker: ABC ordina la nuova serie con Scott Speedman - Scott Speedman è il protagonista del nuovo crime drama creato dall'ideatore di Elementary Rob Doherty e basato sul romanzo L'esca mortale di Carl Hiaasen: che ne sarà del suo personaggio in Grey's Ana ... Si legge su comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Rj Decker Abc Ordina