Rivoluzione Milan il colpo in difesa arriva dalla Premier | Tare scatenato
Il Milan è pronto a mettere a segno un altro grande colpo: Tare ha trovato il difensore perfetto per Allegri, arriva già a gennaio. Vittoria e primato in un colpo solo. La serata di San Siro ha caricato ancora di più l’ambiente rossonero: il Milan di Allegri si è imposto per 2-1 sul Napoli di Conte e lo ha agganciato a quota 12 in vetta alla classifica (dove ora c’è anche la Roma di Gasperini). Un successo che consolida le ambizioni del Diavolo: ora il Milan può davvero iscriversi alla lotta scudetto. Anche per questo Igli Tare sta pensando già a come rafforzare la squadra. Il direttore sportivo del Milan sta sondando il mercato per regalare al tecnico livornese un’altra pedina di grande spessore nel prossimo mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: rivoluzione - milan
Rivoluzione Milan, Allegri modella la squadra: Vlahovic il sogno. Doué per le fasce e…
Addio Milan, un altro big saluta Allegri: è rivoluzione
Milan a tutta velocità: la rivoluzione di Allegri inizia in anticipo
La formazione ufficiale del Napoli per il big match contro il Milan: confermata la rivoluzione in difesa Orfano di Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola e Olivera, Conte esclude anche Beukema e regala l'esordio da titolare in maglia azzurra a Marianucci e Gutier - facebook.com Vai su Facebook
Rivoluzione di #calciomercato, un @acmilan tutto nuovo e con saldo positivo - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan - X Vai su X
Milan-Napoli 2-1, rossoneri che resistono al forcing azzurro e conquistano i tre punti. Rileggi qui la partita. - Conte causa infortunio schiera Marianucci e Gimenez ai primi minuti in campionato ... Come scrive ilnapolista.it
Milan, colpo scudetto: arriva un Top bianconero per oltre 15 milioni - Individuato un possibile colpo a tinte bianconere per la difesa ... Riporta diregiovani.it