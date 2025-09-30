Il Milan è pronto a mettere a segno un altro grande colpo: Tare ha trovato il difensore perfetto per Allegri, arriva già a gennaio. Vittoria e primato in un colpo solo. La serata di San Siro ha caricato ancora di più l’ambiente rossonero: il Milan di Allegri si è imposto per 2-1 sul Napoli di Conte e lo ha agganciato a quota 12 in vetta alla classifica (dove ora c’è anche la Roma di Gasperini). Un successo che consolida le ambizioni del Diavolo: ora il Milan può davvero iscriversi alla lotta scudetto. Anche per questo Igli Tare sta pensando già a come rafforzare la squadra. Il direttore sportivo del Milan sta sondando il mercato per regalare al tecnico livornese un’altra pedina di grande spessore nel prossimo mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Rivoluzione Milan, il colpo in difesa arriva dalla Premier: Tare scatenato