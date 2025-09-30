Rivoluzione Milan il colpo in difesa arriva dalla Premier | Tare scatenato

Glieroidelcalcio.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan è pronto a mettere a segno un altro grande colpo: Tare ha trovato il difensore perfetto per Allegri, arriva già a gennaio. Vittoria e primato in un colpo solo. La serata di San Siro ha caricato ancora di più l’ambiente rossonero: il Milan di Allegri si è imposto per 2-1 sul Napoli di Conte e lo ha agganciato a quota 12 in vetta alla classifica (dove ora c’è anche la Roma di Gasperini). Un successo che consolida le ambizioni del Diavolo: ora il Milan può davvero iscriversi alla lotta scudetto. Anche per questo Igli Tare sta pensando già a come rafforzare la squadra. Il direttore sportivo del Milan sta sondando il mercato per regalare al tecnico livornese un’altra pedina di grande spessore nel prossimo mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

rivoluzione milan il colpo in difesa arriva dalla premier tare scatenato

© Glieroidelcalcio.com - Rivoluzione Milan, il colpo in difesa arriva dalla Premier: Tare scatenato

In questa notizia si parla di: rivoluzione - milan

Rivoluzione Milan, Allegri modella la squadra: Vlahovic il sogno. Doué per le fasce e…

Addio Milan, un altro big saluta Allegri: è rivoluzione

Milan a tutta velocità: la rivoluzione di Allegri inizia in anticipo

rivoluzione milan colpo difesaMilan-Napoli 2-1, rossoneri che resistono al forcing azzurro e conquistano i tre punti. Rileggi qui la partita. - Conte causa infortunio schiera Marianucci e Gimenez ai primi minuti in campionato ... Come scrive ilnapolista.it

rivoluzione milan colpo difesaMilan, colpo scudetto: arriva un Top bianconero per oltre 15 milioni - Individuato un possibile colpo a tinte bianconere per la difesa ... Riporta diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Rivoluzione Milan Colpo Difesa