Una importante novità che riguarda tutti gli automobilisti ha preso il via questa mattina in Italia. È partito il primo censimento ufficiale degli autovelox. Polizia Stradale, carabinieri, Comuni e Province avranno, a partire da oggi, 60 giorni per inserire i dati dei propri dispositivi sulla piattaforma telematica del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), accessibile dal Portale dell'Automobilista (piattaforma ufficiale del Mit che raccoglie dati e servizi legati a patenti e veicoli). Il censimento nasce da un emendamento al Decreto Infrastrutture 18825, n. 305, pubblicato a metà del mese di agosto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rivoluzione autovelox, quali multe possono essere nulle dal 30 novembre