Rivoluzione autovelox parte il censimento nazionale | c’è lo stop alle multe

Entra ufficialmente in vigore il censimento nazionale di tutti i dispositivi di rilevamento della velocità installati in Italia, un passaggio importante per la trasparenza nelle multe agli automobilisti Dopo anni di attesa, di discussioni e di ricorsi vari da parte degli automobilisti multati, è online, e quindi finalmente operativa, la piattaforma telematica, predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti, per il censimento di tutti i dispositivi elettronici presenti sul territorio nazionale per il rilevamento della velocità. Tutte le amministrazioni comunali e egli enti regionali hanno tempo due mesi per inserire i dati di ogni apparato e renderlo legittimo a elevare una multa.

