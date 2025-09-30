Riuscirà Jacob Elordi a fare dei basettoni un nuovo trend per il prossimo autunno-inverno?

Le prime immagini della nuova rom-com ispirata a Cime Tempestose sono appena uscite, e al centro dell’attenzione c’è subito lui: Jacob Elordi. L’attore interpreta il protagonista del romanzo di Emily Brontë, ma più che il tormento del personaggio, a colpire sono la sua bellezza da social, il taglio di capelli troppo moderno e soprattutto i basettoni, già pronti a diventare un dettaglio di stile. Il film, in uscita a San Valentino del prossimo anno, rivela un’estetica curata fin nei minimi particolari, che però solleva subito un dubbio: si può davvero incarnare il dolore bruciante di Heathcliff con un volto da copertina e un grooming così trendy? Dal volto rasato ai capelli ribelli, ogni Heathcliff ha infranto le regole dell’estetica vittoriana. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

