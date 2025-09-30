Riuscirà Jacob Elordi a fare dei basettoni un nuovo trend per il prossimo autunno-inverno?
Le prime immagini della nuova rom-com ispirata a Cime Tempestose sono appena uscite, e al centro dell’attenzione c’è subito lui: Jacob Elordi. L’attore interpreta il protagonista del romanzo di Emily Brontë, ma più che il tormento del personaggio, a colpire sono la sua bellezza da social, il taglio di capelli troppo moderno e soprattutto i basettoni, già pronti a diventare un dettaglio di stile. Il film, in uscita a San Valentino del prossimo anno, rivela un’estetica curata fin nei minimi particolari, che però solleva subito un dubbio: si può davvero incarnare il dolore bruciante di Heathcliff con un volto da copertina e un grooming così trendy? Dal volto rasato ai capelli ribelli, ogni Heathcliff ha infranto le regole dell’estetica vittoriana. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: riuscir - jacob
«Sopravvissuto alla guerra, si può tornare alla vita? La serie sembra rispondere di no. » La strada stretta verso il profondo Nord, miniserie attesa con Jacob Elordi, debutta su TIMVision dal 18 settembre 2025. In cinque episodi, prende spunto dal romanzo di R - facebook.com Vai su Facebook
Jacob Elordi a Venezia litiga con una guardia del corpo: “Non dirmi cosa devo fare. Vai via” - Jacob Elordi è stato uno dei protagonisti del red carpet del Festival del Cinema di Venezia per la presentazione del film Frankenstein di Guillermo Del Toro. Scrive fanpage.it
Jude Law e Jacob Elordi in smoking i più stilosi di Venezia 82 - L'attore ha regalato a Venezia 82 una lezione di stile e di charme all'insegna anche della sua consueta ironia. Segnala tgcom24.mediaset.it