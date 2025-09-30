Ritorno al Futuro al Mauto arriva la DeLorean Dmc-12 | in mostra auto orologi e prototipi futuristici
Al via al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino la mostra "Ritorno al Futuro. Prototipi di tempo". Porte aperte dal 1° ottobre 2025, in concomitanza con il 40° anniversario del primo film della saga. Fino all'11 gennaio 2026 esposte anche 12 opere dell'artista Anri Sala. Dall'1 al 26 ottobre presente pure la mostra fotografica Hot Panda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ritorno - futuro
RITORNO AL FUTURO. PROTOTIPI DI TEMPO - Al MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile dal 1° ottobre 2025 una mostra per il quarantennale del primo film di Robert Zemeckis. https://sguardisutorino.blogspot.com/2025/09/ritorno-al-futuro-prototipi-di-te - X Vai su X
Ritorno al futuro, una commedia cult innervata dalla fantascienza - Torna al cinema il 21 ottobre il primo capitolo della trilogia in versione restaurata in 4K, per celebrare il 40° anniversario di una delle saghe più amate di sempre. Come scrive mymovies.it
Al Mauto la DeLorean di Ritorno al Futuro - L'1 ottobre 2025 il Museo dell'Automobile di Torino ospita una mostra che spazia tra automobili, orologi e riflessioni sul tempo in occasione del quarantesimo anniversario del celebre film L'1 ottobre ... Scrive ruoteclassiche.quattroruote.it