Ritorno al Futuro al Mauto arriva la DeLorean Dmc-12 | in mostra auto orologi e prototipi futuristici

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino la mostra "Ritorno al Futuro. Prototipi di tempo". Porte aperte dal 1° ottobre 2025, in concomitanza con il 40° anniversario del primo film della saga. Fino all'11 gennaio 2026 esposte anche 12 opere dell'artista Anri Sala. Dall'1 al 26 ottobre presente pure la mostra fotografica Hot Panda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ritorno al futuro, una commedia cult innervata dalla fantascienza - Torna al cinema il 21 ottobre il primo capitolo della trilogia in versione restaurata in 4K, per celebrare il 40° anniversario di una delle saghe più amate di sempre. Come scrive mymovies.it

Al Mauto la DeLorean di Ritorno al Futuro - L'1 ottobre 2025 il Museo dell'Automobile di Torino ospita una mostra che spazia tra automobili, orologi e riflessioni sul tempo in occasione del quarantesimo anniversario del celebre film L'1 ottobre ... Scrive ruoteclassiche.quattroruote.it

