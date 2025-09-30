Ritorna Tartufesta una tre giorni dedicata al pregiato cibo e alla beneficenza

Dal 10 al 12 ottobre ritorna la Tartufesta di Bagnacavallo presso il circolo Frassati di via Mazzini, 1. Nei tre giorni di festa è possibile assaggiare piatti a base di tartufo bianco (Magnatum Pico) e fare acquisti, da sabato pomeriggio, al mercatino tartufi e funghi. Sabato sera dalle 19 musica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it