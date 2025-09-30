Ritorna Tartufesta una tre giorni dedicata al pregiato cibo e alla beneficenza
Dal 10 al 12 ottobre ritorna la Tartufesta di Bagnacavallo presso il circolo Frassati di via Mazzini, 1. Nei tre giorni di festa è possibile assaggiare piatti a base di tartufo bianco (Magnatum Pico) e fare acquisti, da sabato pomeriggio, al mercatino tartufi e funghi. Sabato sera dalle 19 musica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Ci siamo! Ritorna la XXXIX edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi. Appuntamento a San Giovanni d'Asso (SI) i weekend del 8/9 e 15/16 novembre 2025 per (ri)scoprire, gustare ed innamorarvi del diamante delle Crete Senesi. Co - facebook.com Vai su Facebook
Camerata Nuova, ritorna il western con i Trinità Days: tre giorni di festa nel Parco dei Monti Simbruini - Da oggi fino al 3 agosto torna Trinità Days e Camerata Nuova nel Parco Dei Monti Simbruini vicino Subiaco a nord est di Roma, si trasforma nel cuore del western italiano: proiezioni di film western, ... Segnala ilmessaggero.it