Risultati Champions League, grande vittoria della Dea per 2-1 sul Brugge! Ecco come sono finite le partite di oggi. La Fase Campionato della Champions League è giunta alla sua seconda giornata, con partite intense e risultati importanti. Il turno si è aperto con le vittorie del Real Madrid e dell’ Atalanta, che si sono imposte rispettivamente su Kairat Almaty e Club Brugge. Kairat Almaty-Real Madrid 0-5. Il Real Madrid ha dominato la trasferta in Kazakhstan, vincendo per 5-0 contro il Kairat Almaty. Il match è stato deciso principalmente dalla performance straordinaria di Kylian Mbappé, autore di una tripletta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Champions League: l’Atalanta si vendica del Brugge! Tutti gli altri risultati delle sfide delle 18.45