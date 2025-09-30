Ristorazione il futuro sul territorio è legato alla tecnologia | E' diventata una necessità

Ferraratoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

‘La ristorazione del futuro’. E’ stato questo il tema dell'incontro promosso dalla Federazione dei Pubblici Esercizi e Confcommercio nella sala conferenze dell'Associazione di categoria in via Baruffaldi. Ad aprire il pomeriggio del seminario i saluti istituzionali di Marco Amelio, presidente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ristorazione - futuro

Pubblici esercizi e transizione digitale, un incontro sulla ristorazione del futuro

La ristorazione del futuro. Tecnologia e sostenibilità - Dal 18 al 22 gennaio 2025, la Fiera di Rimini ospiterà Sigep World, la manifestazione dedicata all’eccellenza nel settore della ristorazione. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ristorazione Futuro Territorio 232