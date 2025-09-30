Rissa a colpi di catene e bottiglie per fermarla servono l' Esercito e la Polizia
Tre cittadini tunisini – rispettivamente di 26, 27 e 32 anni – si sono resi responsabili di una rissa in viale Leopardi, nei pressi dell’autostazione, nei giorni scorsi. Per questo motivo sono stati arrestati dagli effettivi della Polizia si Stato.I fattiUn’iniziale lite per futili motivi fra due. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: rissa - colpi
Rissa a colpi di bottiglie, arrestati due uomini in piazza San Salvatore
Rissa a colpi di estintore e bastoni, 60 ragazzi coinvolti
Rovigo, giovane di 23 anni ucciso durante una violenta rissa a colpi di coltello e cocci di bottiglia
Notte di follia a Palermo: rissa a Sferracavallo e colpi di pistola alla Marinella. La festa è comunque proseguita con la vara in chiesa, ma resta alta l’attenzione sulla gestione dell’ordine pubblico. Segui il nostro profilo e leggi l'articolo completo sul nostro sito! - facebook.com Vai su Facebook
Violenza cittadina, ennesima rissa con colpi di arma da fuoco. Cisl "molto preoccupati per il futuro di questa città". @federicabad @antoniodb69 @CislSicilia @CislNazionale - X Vai su X
Rissa in strada a colpi di bottiglie di vetro - Nella tarda serata di ieri, intorno a mezzanotte, si è verificata una violenta rissa a Battipaglia, in via Italia, nel cuore del centro cittadino. Riporta ilfattovesuviano.it
Pisa, rissa in piazza delle Vettovaglie con bottiglie e sedie - Due gruppi composti in totale da almeno una trentina di giovani con il volto travisato da passamontagna, si sono sfidate ... Si legge su corrierefiorentino.corriere.it