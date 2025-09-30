Riserva Naturale lago di Posta Fibreno La Giornata del Camminare

Domenica 12 ottobre 2025, la Riserva Naturale lago di Posta Fibreno organizza l’escursione “La Giornata del Camminare”.La camminata, che vedrà la partecipazione, tra l’altro, del CAI di Gallinaro, dell’ASI, di Legambiente di Sessa Aurunca, dell’ASD Nordic Walking di Frosinone, dell’ASD Albalonga. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

