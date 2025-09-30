Riserva Naturale lago di Posta Fibreno La Giornata del Camminare
Domenica 12 ottobre 2025, la Riserva Naturale lago di Posta Fibreno organizza l’escursione “La Giornata del Camminare”.La camminata, che vedrà la partecipazione, tra l’altro, del CAI di Gallinaro, dell’ASI, di Legambiente di Sessa Aurunca, dell’ASD Nordic Walking di Frosinone, dell’ASD Albalonga. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: riserva - naturale
Installato un montascale al centro visite della riserva naturale di Bandella
Installato un montascale al centro visite della riserva naturale di Bandella
Bomba, stop all’estrazione di gas: per Monaco (Alleanza Verdi e Sinistra) "la vera soluzione è la riserva naturale"
28 settembre 2025 "Escursione al tramonto sulla Rocca di Entella"...per la terza edizione di "Belìce ArtBook Festival" e per i "30 anni dall'istituzione della Riserva Naturale Grotta di Entella" Tra rocce, archeologia e astri celesti Grazie a tutti - facebook.com Vai su Facebook
Nel cuore di Roma, nella Riserva Naturale di Monte Mario e nel Parco Urbano del Pineto, prende vita un progetto innovativo di prevenzione incendi che unisce tecnologia e tutela dell’ambiente. Grazie alla collaborazione tra @INWIT_Official, @Legambiente e - X Vai su X
Posta Fibreno: conclusa l’edizione 2025 del Corso di formazione micologica - Si è concluso alla Riserva naturale lago di Posta Fibreno il corso di formazione micologica 2025, con i partecipanti che hanno potuto osservare il raro Phylloporus pelletieri guidati dal dottor Berna ... Secondo sora24.it
Posta Fibreno, la riserva naturale studiata da Plinio il Vecchio ma ignorata dal grande turismo - La Riserva naturale del lago di Posta Fibreno, a pochi chilometri da Frosinone ed equidistante da Roma e ... Lo riporta roma.corriere.it