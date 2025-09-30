Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla stanno navigando nel Mediterraneo orientale e la tensione cresce di ora in ora. Mancano circa 36 ore all’ingresso nella zona che Israele considera “a rischio” e il conto alla rovescia si intreccia con la vigilia dello Yom Kippur, la ricorrenza più solenne per lo Stato ebraico. Le autorità israeliane hanno già predisposto un piano di intervento: un’operazione che non punta ad affondare le navi, ma a fermarle con strumenti ad alta tecnologia, compresi i temuti mini droni subacquei. Leggi anche: “Si ferma l’Italia”: nuovo sciopero a ottobre, l’allarme per i pendolari Leggi anche: Schlein-Meloni, i dati parlano chiaro: “È lei la grande sconfitta” L’ombra dello Shayetet 13. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Rischio totale”: Flotilla, la notizia peggiore é appena arrivata