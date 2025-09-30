Rischio totale | Flotilla la notizia peggiore é appena arrivata
Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla stanno navigando nel Mediterraneo orientale e la tensione cresce di ora in ora. Mancano circa 36 ore all'ingresso nella zona che Israele considera "a rischio" e il conto alla rovescia si intreccia con la vigilia dello Yom Kippur, la ricorrenza più solenne per lo Stato ebraico. Le autorità israeliane hanno già predisposto un piano di intervento: un'operazione che non punta ad affondare le navi, ma a fermarle con strumenti ad alta tecnologia, compresi i temuti mini droni subacquei.
Medicina, per dislipidemie nuovi parametri di rischio, fuori colesterolo totale dentro lipoproteina a
Gaza, nuovo scontro tra Netanyahu e Idf, il premier: "Obbediranno", capo di Stato Maggiore Zamir: "Occupazione totale una trappola, perdite pesanti e ostaggi a rischio"
Netanyahu verso l’occupazione totale di Gaza, ma l’esercito frena: “Rischio catastrofe”
Flotilla mercoledì nella zona a rischio, 'ignoreremo l'alert' - Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione, che gli attivisti ...
Flotilla, altolà della Marina: «Scorta fino a domani, poi navigazione rischiosa» - Da una parte le preoccupazioni del governo italiano, dall'altra la volontà degli attivisti di proseguire.