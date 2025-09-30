Rischio esondazioni a Gorgonzola | Urgente realizzare la maxi vasca
Gorgonzola (Milano) – “Pericolosità idraulica ” del territorio comunale, un incarico ad esperti ed ecco lo “Studio di dettaglio”, che aggiorna dati e carte: il rischio sempre il torrente Molgora, la zona più critica sempre quella ad ovest dell’abitato, a Villa Pompea. Il nuovo studio dopo la presa d’atto in giunta è pubblicato, per osservazioni che andranno presentate entro 20 giorni. L’obiettivo, quello di aggiornare l’analisi approfondita delle aree a rischio idraulico (il piano comunale era stato approvato nello scorso marzo) con modellistica bidimensionale e una cartografia dettagliata della pericolosità e del rischio esondazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
