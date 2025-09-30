Rischi per la salute e apparecchiature estetiche | l’Asl Toscana sud est promuove la cultura la prevenzione
Negli ultimi anni si è registrato un forte incremento dell’offerta di dispositivi estetici che utilizzano radiazioni non ionizzanti, come lampade Uv per l'abbronzatura artificiale, laser e luce pulsata (Ipl) per depilazione e trattamenti di ringiovanimento. Tecnologie pubblicizzate come. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: rischi - salute
Friggitrice ad aria ritirata dal mercato, gravi rischi per la salute: il modello interessato
Emergenza igienica in Italia, invasione di blatte: “Sono ovunque!”, rischi seri per la salute
Alga tossica in Italia, dalla Liguria fino a Puglia e Sicilia: le coste più colpite e i rischi per la salute
? Ci vediamo domani! Martedì 30 settembre 2025 ? Scuola di Alta Formazione - Alberto Andreani - in collaborazione con l' Istituto Superiore di Sanità Seminario/webinar dedicato alla “Sorveglianza sanitaria e nuovi rischi per la salute e sicurezza sul l - facebook.com Vai su Facebook
Salute mentale: promesse e rischi dell’AI applicata alla psicologia https://ift.tt/pIFk3DH via #agendadigitale_eu - X Vai su X
Rischi per la salute e apparecchiature estetiche: l’Asl promuove la cultura della prevenzione - Tre seminari formativi gratuiti ad Arezzo, Siena e Grosseto per informare gli operatori del settore sull’uso sicuro delle nuove tecnologie in ambito estetico ... Da msn.com
Apparecchiature elettromedicali. Grillo (M5S): “Con gare al ribasso per la manutenzione possibili rischi per sicurezza dei cittadini” - La capogruppo del M5S in Affari Sociali, in un'interrogazione, chiede rassicurazioni ai ministri della Salute e dell'Economia circa l'affidamento della manutenzione delle apparecchiature del Ssn a ... Lo riporta quotidianosanita.it