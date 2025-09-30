Arezzo, 30 settembre 2025 – Negli ultimi anni si è registrato un f orte incremento dell’offerta di dispositivi estetici che utilizzano radiazioni non ionizzanti, come lampade UV per l'abbronzatura artificiale, laser e luce pulsata (IPL) per depilazione e trattamenti di ringiovanimento. Tecnologie pubblicizzate come alternative sicure e non invasive agli interventi chirurgici vengono spesso percepite – sia dai consumatori che da alcuni operatori – come prive di rischi per la salute. In realtà, alcune apparecchiature, come le lampade abbronzanti, sono associate a rischi ben documentati, tra cui danni alla pelle e un aumento della probabilità di sviluppare tumori cutanei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rischi per la salute e apparecchiature estetiche: l’Asl promuove la cultura della prevenzione