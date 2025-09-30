Riscatto laurea a soli 900 euro l’anno | la proposta di legge che cambia le regole per docenti e ATA SPECIALE con Pacifico Anief LIVE Mercoledì 1 ottobre alle 16 | 00

La senatrice Carmela Bucalo di Fratelli d'Italia ha depositato una proposta di legge finalizzata ad agevolare l'accesso al pensionamento anticipato per il personale docente e ATA. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: riscatto - laurea

Che cos’è il riscatto della laurea? Tutto quello che c’è da sapere

Pensioni, le nuove strade: riscatto laurea agevolato e Tfr trasformato in rendita

A chi conviene il riscatto della laurea per andare prima in pensione, quanto costa e come funziona

Pensioni, le nuove strade: riscatto laurea agevolato e Tfr trasformato in rendita - X Vai su X

#Riscatto laurea agevolato per #scuola: costi ridotti a 900 euro l’anno, pensione anticipata ma con possibili assegni più bassi. - facebook.com Vai su Facebook

Riscatto laurea a 900 euro l’anno: proposta, costi reali e come funziona - Cosa prevede la proposta in discussione e quali sono oggi i costi reali. Riporta newsmondo.it

Riscatto laurea a soli 900 euro l’anno: la proposta di legge che cambia le regole per docenti e ATA, aprendo la strada al pensionamento a 60 anni e al ricambio generazionale ... - Il disegno di legge, presentato dalla senatrice di Fratelli d’Italia Carmela Bucalo e assegnato alla 10ª Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, i ... Si legge su orizzontescuola.it