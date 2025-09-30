Riscaldamenti 2025 quando si possono accendere i termosifoni | le aree geografiche

Con l’arrivo dell’autunno e l’abbassarsi graduale delle temperature, milioni di italiani iniziano a fare i conti con il calendario che regola l’accensione dei riscaldamenti. Anche per l’inverno 2025-2026 il funzionamento dei caloriferi sarà disciplinato dalle norme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, che suddivide il territorio nazionale in sei fasce climatiche. L’obiettivo è quello di contenere i consumi energetici, ridurre le emissioni di anidride carbonica e garantire un utilizzo più razionale degli impianti domestici. >> “Vado in galera ma ti distruggo”. Indagata per fatti gravi la ‘paladina italiana’, choc sulla famosa e pubblico sconvolto: “Proprio lei?” La penisola, infatti, presenta condizioni climatiche molto differenti: si va dalle zone più calde come Lampedusa e Linosa fino ai territori alpini dove il freddo si fa sentire per gran parte dell’anno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it