Riqualificazione delle infrastrutture stradali Pasqualino e Ziello Lega | In arrivo 11 milioni da fondi ministeriali

Pisatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Accogliamo con grande soddisfazione l’assegnazione di quasi 11 milioni di euro alla provincia di Pisa per la riqualificazione delle infrastrutture stradali. Si tratta di risorse importanti che consentiranno di mettere in sicurezza e ammodernare arterie fondamentali per la viabilità del nostro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riqualificazione - infrastrutture

Infrastrutture a Foggia, oltre 10 milioni di euro per la riqualificazione dell'isola pedonale e delle 'tre corsie'

Piano straordinario per le Province della Sicilia, dal Mit oltre 93 milioni di euro per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali

Dal Ministero arrivano 11milioni alla provincia di Chieti per la riqualificazione delle infrastrutture stradali

riqualificazione infrastrutture stradali pasqualino"Viabilità provinciale. Il Mit stanzia 11 milioni" - Il deputato Edoardo Ziello e il segretario provinciale della Lega Giovanni Pasqualino "Attenzione al territorio". Come scrive msn.com

riqualificazione infrastrutture stradali pasqualinoPiano straordinario per le Province della Sicilia, dal Mit oltre 93 milioni di euro per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali - Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 93. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Riqualificazione Infrastrutture Stradali Pasqualino