riqualificazione degli edifici scolastici si cercano i finanziamenti

Si terrà stasera alle 18,30 il consiglio comunale di Codigoro che prevede anche l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio dello scorso anno e l’’ordine del giorno "solidarietà alla popolazione civile di gaza". Tra i principali interventi, dell’ultimo consiglio, programmati la messa in sicurezza delle infrastrutture e per la riqualificazione degli edifici scolastici, candidando nuove opere a finanziamenti nazionali. "Il comune ha presentato l’istanza di finanziamento nazionale per 2 milioni e mezzo - aveva detto l’assessore al bilancio Graziella Ferretti – uno relativo alla manutenzione straordinaria dei ponti comunali per un importo di oltre 1 milione e 100mila euro e l’altro, per la differenza, per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, con inserimento di nuove vie che necessitano di interventi urgenti e strutturali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

