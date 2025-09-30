Riparte il progetto Armadietti solidali per i pazienti ospedalieri in stato di bisogno

Un segno tangibile di attenzione e umanità torna negli ospedali del Friuli Occidentale. Il progettoArmadietti solidali”, sospeso negli anni scorsi a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, è stato ufficialmente riattivato grazie alla sottoscrizione di una convenzione tra l’Azienda Sanitaria. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

