Riparte a Foggia il progetto Interventi educativo–abilitativi per disabili visivi
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione territoriale di Foggia annuncia con soddisfazione la ripartenza, per il secondo anno consecutivo, del progetto “Interventi educativo–abilitativi”, destinato ai soci e a tutti i disabili visivi della provincia. Un’iniziativa attesa con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: riparte - foggia
Un pareggio dal sapore di vittoria, il cammino del Latina riparte da Foggia
La compagnia greca che vola da Foggia ha problemi con la società di leasing. Bloccati anche i collegamenti di lunedì. Confindustria: in settimana si riparte - facebook.com Vai su Facebook
"Schermi Cinema Multipiazza" riparte da Gaza: domani a Borgo Incoronata si proietta No other land #FOGGIA #INCORONATA #CINEMA https://tinyurl.com/ym2g5e2r - X Vai su X
Riparte lo scavo dei rii di Venezia, 14 interventi previsti - Venezia tornerà a scavare il fango dei rii cittadini più interrati, lungo i quali ormai la navigazione è un problema anche per le idroambulanze, per l'assenza del fondale minimo. Da ansa.it
Riparte lo scavo dei rii di Venezia, 14 interventi previsti - euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Lo riporta it.euronews.com