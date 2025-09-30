Riot Games celebra 15 anni di Worlds | tutti i dettagli dei Mondiali 2025
Riot Games celebra il 15º anniversario della sua competizione più importante, i Mondiali di League of Legends. I “Worlds” sono l’apice della competizione del MOBA della software house californiana. Per tre settimane di gare, a partire dal prossimo 14 ottobre, le 17 migliori squadre delle leghe di tutto il mondo si affronteranno per alzare la Coppa degli Evocatori, che quest’anno riprende la sua immagine originale per la gioia dei fan. Nel 2025 la sede dei Mondiali sarà nuovamente la Cina (come avvenuto nel 2017 e nel 2020 e dopo la celebrazione europea dello scorso anno), con il motto “Conquista la tua eredità”: un richiamo per tutti i giocatori professionisti che la grandezza non si regala, va conquistata. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Prova in anteprima 2XKO Il nuovo picchiaduro Riot Games arriva in Italia… e puoi provarlo prima di tutti! Closed Beta 2XKO Outplayed Gaming – Milano Parrot Sushi-Lan – Roma dal 27 settembre Ingresso gratuito – Formato free to play
