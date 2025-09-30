Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina, nel rione ferrovia di Benevento, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo per inosservanza di un provvedimento dell’AG a suo carico e per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Nell’ambito delle abituali attività di controllo del territorio e prevenzione della criminalità diffusa, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico procedeva al controllo di una persona appiedata che stava transitando nei pressi del ponte Vanvitelli e che aveva destato l’attenzione degli operatori di Volante. L’uomo, da accertamenti effettuati sul posto risultava essere un 54enne di Benevento con numerosi precedenti di polizia e gravato da un divieto di dimora nel Comune di Benevento e divieto di avvicinamento a parte offesa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rione Ferrovia, beccato con un coltello: 54enne denunciato dalla Polizia