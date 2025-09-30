Rinnovato l' accordo tra Associated Press e LaPresse
Accordo di collaborazione fino al 2029. Associated Press e LaPresse hanno firmato il rinnovo di impegno condiviso. “ Lieti di proseguire la nostra collaborazione pluriennale con LaPresse, che condivide con Ap l’impegno per un giornalismo indipendente, imparziale e basato sui fatti ”, dichiara la numero uno di Ap Daisy Veerasingham. “ Ap e LaPresse lavorano fianco a fianco da oltre 20 anni per garantire al pubblico di tutto il mondo l’accesso a un’informazione fondata sui fatti. Attendiamo con entusiasmo il prossimo capitolo di questa importante collaborazione ”. Secondo l'accordo, LaPresse rimane distributore esclusivo di Ap in Italia e in Spagna, mentre Ap continuerà a diffondere i contenuti di LaPresse attraverso i propri canali globali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: rinnovato - accordo
Collaborazione sanitaria, rinnovato l'accordo tra Regione Emilia-Romagna e San Marino
Rinnovato accordo di collaborazione tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Confindustria Toscana Sud
Accordo tra Regione e Cdp, rinnovato il fondo di garanzia per sostenere fino a 450 milioni di investimenti
Una buona notizia per chi è in affitto a Ravenna. È stato rinnovato, infatti, l’accordo per i Patti territoriali previsti dalla Legge 431/98 per il Comune di Ravenna. L’accordo è stato siglato il 23 settembre dalle associazione della proprietà e dalle associazione deg - facebook.com Vai su Facebook
Vialattea e Montgenèvre, rinnovato l'accordo tra le ski area (c'è anche Bardonecchia) http://dlvr.it/TNGRGr - X Vai su X
Editoria, rinnovata collaborazione pluriennale Ap-LaPresse - The Associated Press (Ap) e LaPresse hanno rinnovato la loro collaborazione pluriennale, estendendo l’accordo fino al 2029. msn.com scrive
AP e LaPresse rinnovano la storica partnership fino al 2029 - The post AP e LaPresse rinnovano la storica partnership fino al 2029 appeared first on Primaonline - Da msn.com