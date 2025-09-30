Accordo di collaborazione fino al 2029. Associated Press e LaPresse hanno firmato il rinnovo di impegno condiviso. “ Lieti di proseguire la nostra collaborazione pluriennale con LaPresse, che condivide con Ap l’impegno per un giornalismo indipendente, imparziale e basato sui fatti ”, dichiara la numero uno di Ap Daisy Veerasingham. “ Ap e LaPresse lavorano fianco a fianco da oltre 20 anni per garantire al pubblico di tutto il mondo l’accesso a un’informazione fondata sui fatti. Attendiamo con entusiasmo il prossimo capitolo di questa importante collaborazione ”. Secondo l'accordo, LaPresse rimane distributore esclusivo di Ap in Italia e in Spagna, mentre Ap continuerà a diffondere i contenuti di LaPresse attraverso i propri canali globali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rinnovato l'accordo tra Associated Press e LaPresse