Sempre connessi, e a tutta velocità anche se si abita a monte della statale 16. Sono circa 4mila i civici, dunque gli appartamenti che saranno toccati dalla banda larga. Sul territorio riminese sta avanzando il progetto di infrastrutturazione digitale, capace di varcare un confine che finiva per penalizzare chi vive a monte della Ss16. Nell’ultima seduta la giunta comunale è stato approvato lo schema di accordo operativo tra Comune, Infratel Italia e Open Fiber per l’attuazione del Piano Italia a 1 Giga. Si tratta del programma finanziato con fondi Pnrr che si propone di aumentare la copertura di banda larga sull’intero territorio nazionale entro il 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimini è sempre connessa. Altre diecimila famiglie raggiunte dalla banda larga