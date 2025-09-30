Rimesso a nuovo il Passo dei Mandrioli

La strada provinciale SP 142 di Passo dei Mandrioli, che collega l’Alto Savio (Bagno di Romagna) al confine regionale con la Toscana aretina (prima località Badia Prataglia), è stata oggetto, anche di recente, di vari lavori di manutenzione straordinaria. C’è, dunque, da dare atto alla Provincia di Forlì-Cesena dell’attenzione per interventi di manutenzione e di miglioramento della sicurezza dell’importante strada, che sino ai primissimi anni 2000 era la storica statale SS 71 Umbro-Casentinese-Romagnola, con inizio da Montefiascone (Viterbo) sino a Ravenna, valicando il Passo dei Mandrioli di Bagno, passando poi per Cesena, oltre che per altre località della Valle del Savio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

