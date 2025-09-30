Rimesso a nuovo il Passo dei Mandrioli
La strada provinciale SP 142 di Passo dei Mandrioli, che collega l’Alto Savio (Bagno di Romagna) al confine regionale con la Toscana aretina (prima località Badia Prataglia), è stata oggetto, anche di recente, di vari lavori di manutenzione straordinaria. C’è, dunque, da dare atto alla Provincia di Forlì-Cesena dell’attenzione per interventi di manutenzione e di miglioramento della sicurezza dell’importante strada, che sino ai primissimi anni 2000 era la storica statale SS 71 Umbro-Casentinese-Romagnola, con inizio da Montefiascone (Viterbo) sino a Ravenna, valicando il Passo dei Mandrioli di Bagno, passando poi per Cesena, oltre che per altre località della Valle del Savio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: rimesso - nuovo
Parco rimesso a nuovo. Ora è caccia ai vandali
Santuario rimesso a nuovo. Lavori per 500mila euro
Prima Infanzia. Centro Togni rimesso a nuovo
Il luogo simbolo per voltare pagina è stato l'ex centro sportivo Delphinia, abbandonato e vandalizzato, rimesso a nuovo in pochi mesi, intitolato a Pino Daniele e restituito alla cittadinanza - facebook.com Vai su Facebook
Rimesso a nuovo il Passo dei Mandrioli - Resta da sistemare l’asfalto in località Racetto per circa un chilometro e mettere mano al consolidamento strutturale del ponte di Becca ... Segnala msn.com
"Mandrioli, una strada da vivere". Storie dal passo di confine - Nella Romagna Toscana il tracciato della provinciale 142 dei Mandrioli baciato dal Parco nazionale delle foreste ... Segnala rainews.it