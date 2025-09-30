Rileggere i classici per migliorare il presente | Goliarda Sapienza con il regista Mario Martone
l regista Mario Martone a Rileggere i classici per migliorare il presente parlerà di Goliarda Sapienza venerdì 3 ottobre alle ore 11:00 presso la Biblioteca delle Oblate.Venerdì 3 ottobre alle ore 11:00 il regista Mario Martone sarà alla Biblioteca delle Oblate a parlare di Goliarda Sapienza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: rileggere - classici
