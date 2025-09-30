Rigassificatore il vicepresidente della Regione | Inaccettabile che si acquisti gnl dalla Russia

Dopo l'inchiesta di PresaDiretta sul carico di gas russo che è giunto al rigassificatore di Ravenna, il caso arriva anche sui banchi della Regione attraverso un’interrogazione a risposta immediata in Aula sono Simona Larghetti (Avs) e Andrea Costa (Pd).Partendo dall'inchiesta del giornalista. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it