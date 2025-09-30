RidePods è il primo gioco per iPhone che usa AirPods come controller
Inclinando la testa a destra o sinistra si muove la moto sul display, per evitare ostacoli e percorrere quanta più distanza possibile. 🔗 Leggi su Wired.it
