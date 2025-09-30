Ricoverato a Scorrano un bambino palestinese ferito a Gaza Con lui la zia e i suoi tre figli

GALATINA – Una donna palestinese e quattro bambini sono stati evacuati dalla Striscia di Gaza e trasferiti con un volo militare all’aeroporto di Galatina dove sono giunti alle 22.45 di ieri.Si tratta di una giovane madre, dei suoi tre figli e di un nipote rimasto ferito all’anca destra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it