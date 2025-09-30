Ricordati di stare bene | i Comuni chiamati in causa per l’aderenza terapeutica

Tempo di lettura: 3 minuti È partita da oggi una campagna nazionale che vuole trasformare la consapevolezza sulla cura in azione concreta sul territorio. La promuovono HappyAgeing – Alleanza Italiana per l’Invecchiamento Attivo e Federsanità – Confederazione delle Federsanità ANCI Regionali, che hanno presentato nella Sala Conferenze ANCI l’iniziativa “Ricordati di stare bene”, pensata per coinvolgere direttamente i Comuni italiani in una vera e propria challenge dedicata all’ aderenza terapeutica. Obiettivi e modalità dell’iniziativa. La campagna si rivolge in particolare alla popolazione over 65 e alle persone fragili, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati alla scarsa osservanza delle prescrizioni mediche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

