Ricordate questo cult con Jamie Kennedy di 22 anni fa? Il sequel è in arrivo

Ventidue anni possono sembrare un’eternità nel mondo del cinema, ma per i fan di certi cult, l’attesa non spegne mai la speranza. È questo il caso di Malibu’s Most Wanted – Rapimento a Malibu, la commedia del 2003 che, nonostante un’accoglienza critica tiepida, ha saputo conquistare un posto speciale nel cuore di molti. Ora, a oltre due decenni di distanza, Jamie Kennedy, l’indimenticabile interprete di B-Rad, ha riacceso la fiamma di un possibile sequel, scatenando l’entusiasmo degli appassionati. L’annuncio è arrivato durante il panel di reunion di Scream al LA Comic Con, dove Kennedy, affiancato da Matthew Lillard e Skeet Ulrich ha parlato del futuro del film. 🔗 Leggi su Screenworld.it

