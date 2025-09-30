Riconferma di Acquaroli galvanizza Meloni | ora l’obiettivo è la Calabria
L’affermazione di Francesco Acquaroli alle regionali marchigiane galvanizza il centrodestra e rinsalda il legame con la premier Giorgia Meloni. Il secondo mandato del governatore mette il turbo alla coalizione, che ora concentra l’attenzione sulla Calabria. Politica regionale dalle Marche a Roma Secondo i dati definitivi esaminati da Sbircia la Notizia Magazine e verificati dall’agenzia stampa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: riconferma - acquaroli
Marche, i sondaggi parlano chiaro: Acquaroli vede la riconferma
Ultimi sondaggi elezioni regionali Marche, Acquaroli (cdx) in pole per la riconferma col 52% su Ricci (csx), fermo al 46%
Elezioni regionali Marche, exit poll: Acquaroli (cdx) in pole per la riconferma (50-54%) sul candidato di csx Ricci (44-48%)
Complimenti al Presidente Francesco Acquaroli ed a tutta la coalizione del #CentroDestra per la meritata riconferma alla guida delle #Marche! @AcquaroliF @LegaSalvini - X Vai su X
La premier Meloni sulla riconferma di Acquaroli: "Francesco continuerà a lavorare bene" - facebook.com Vai su Facebook
MARCHE Acquaroli riconfermato nelle Marche, Meloni esulta e punta alla Calabria - Con oltre il 51% dei consensi, il governatore uscente Acquaroli, di Fratelli d’Italia e uomo di fiducia di Giorgia Meloni, viene riconfermato ... Riporta statoquotidiano.it
Acquaroli dedica vittoria a Meloni, nella "continuità" - Il presidente delle Marche ha ottenuto la riconferma con ampio margine, chiaro sin dalle prime proiezioni. Come scrive ansa.it