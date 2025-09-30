Ricominciate le traversate anche dalla Tunisia un migrante sbarcato a Lampedusa | Arrivato con kayak
Notte e mattinata di sbarchi a Lampedusa dove, dopo 7 soccorsi e un tunisino bloccato dai carabinieri direttamente a molo Favarolo, sono giunti 297 migranti. Ad intercettare e trasbordare da barchini e gommoni uomini e donne, partiti dalla Libia, ma anche dalla Tunisia, sono state le motovedette. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: ricominciate - traversate
Tunisia: da inizio anno 52.972 persone hanno tentato traversata - 972 persone hanno tentato di attraversare le frontiere marittime per raggiungere illegalmente l'Europa dalla Tunisia dall'inizio del 2024. Segnala ansa.it