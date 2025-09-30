Ricercato dal 20 agosto catturato dai carabinieri | era nascosto nell'armadio della sorella

Irreperibile dallo scorso 20 agosto, è stato arrestato dai carabinieri: era nascosto nell'armadio della stanza della sorella a Giugliano in Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Napoli, sfugge alla cattura per mesi. Svelato il suo rifugio segreto... Era nascosto nell'armadio. Arrestato - Era sfuggito alla cattura ed era irreperibile dallo scorso 20 agosto: i carabinieri scoprono che si era nascosto nell’armadio. Si legge su affaritaliani.it

