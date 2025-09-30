Ricerca Marti Pres Commissione Cultura del Senato | Prioritario investire nel futuro del Paese
“La ricerca non è soltanto innovazione e progresso tecnologico: è il pilastro su cui si fondano competitività, crescita e prosperità nazionale. Proprio per rafforzare questo percorso, lo scorso febbraio ho presentato in Senato il disegno di legge n. 1377, oggi all’esame delle Commissioni 7ª e 10ª, n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: ricerca - marti
Cesare Martini M.C. Ricerca e Qualità srls - facebook.com Vai su Facebook
Senato, confermati quasi tutti i presidenti delle commissioni permanenti. Anche Marti rimane presidente commissione Istruzione - Il rinnovo delle presidenze delle commissioni permanenti del Senato si è concluso con la riconferma totale degli uscenti. Lo riporta orizzontescuola.it
Ricerca, dottorandi presentano esposto a Commissione Ue contro riforma delle carriere - L’Associazione Dottorandi e dottori di ricerca in Italia, Adi, ha presentato un esposto alla Commissione europea contro il disegno di legge di riforma sulle carriere dei ricercatori nelle università ... msn.com scrive