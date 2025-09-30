Riccione capitale del settore balneare al palazzo del Turismo arrivano i comuni del G20 Spiagge

Riccione si prepara ad accogliere, il 3 e 4 ottobre, il G20 Spiagge. Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castagneto Carducci, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Piombino, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: riccione - capitale

Riccione capitale del tango: 200 ballerini da tutta Europa al Palazzo del Turismo

Da sabato 26 agosto a mercoledi 10 settembre Riccione si è riconfermata capitale delle rotelle con il Campionato Nazionale ACSI 2025 “XX° Memorial Roberta Gentilini” valevole come titolo nazionale di Pattinaggio artistico https://www.canale3.tv/grandi-sodd - facebook.com Vai su Facebook

Settore Balneare diviso sullo sciopero: Assobalneari non aderisce - “Non è giusto penalizzare migliaia di consumatori che hanno scelto gli stabilimenti balneari italiani per le loro vacanze, riconoscendone qualità e funzionalità”, affermano Fabrizio Licordari, ... Segnala panorama.it

La rivoluzione digitale del settore balneare - it registra un + 50% di utilizzo del servizio di prenotazione online e stima un fatturato complessivo del mercato pari a 50 milioni di euro. Riporta panorama.it