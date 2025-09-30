Ricci | Stop alle classi sovraffollate Istruzione di qualità

PERUGIA - Stop alle classi “pollaio“, più attenzione agli alunni, basta tagli alla scuola pubblica. E’ questa, in sintesi, la filosofia che riassume il contenuto della legge ad iniziativa popolare “Non più di 20 per classe. Facciamo spazio all’istruzione di qualità“, presentata da Alleanza Verdi e Sinistra. A illustrarne i contenuti l’onorevole Elisabetta Piccolotti, prima firmataria, il consigliere regionale e capogruppo di Avs, Fabrizio Ricci, e l’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli. Il testo prevede classi meno affollate, con un massimo di venti studenti, che scendono a diciotto in presenza di un alunno con disabilità e a quindici quando gli alunni con bisogni educativi speciali sono più di uno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

