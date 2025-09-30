Ricci | Stop alle classi sovraffollate Istruzione di qualità

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PERUGIA - Stop alle classi “pollaio“, più attenzione agli alunni, basta tagli alla scuola pubblica. E’ questa, in sintesi, la filosofia che riassume il contenuto della legge ad iniziativa popolare “Non più di 20 per classe. Facciamo spazio all’istruzione di qualità“, presentata da Alleanza Verdi e Sinistra. A illustrarne i contenuti l’onorevole Elisabetta Piccolotti, prima firmataria, il consigliere regionale e capogruppo di Avs, Fabrizio Ricci, e l’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli. Il testo prevede classi meno affollate, con un massimo di venti studenti, che scendono a diciotto in presenza di un alunno con disabilità e a quindici quando gli alunni con bisogni educativi speciali sono più di uno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ricci stop alle classi sovraffollate istruzione di qualit224

© Lanazione.it - Ricci: "Stop alle classi sovraffollate. Istruzione di qualità"

In questa notizia si parla di: ricci - stop

ricci stop classi sovraffollateRicci: "Stop alle classi sovraffollate. Istruzione di qualità" - Stop alle classi “pollaio“, più attenzione agli alunni, basta tagli alla scuola pubblica. Riporta msn.com

NESSUNA SOLUZIONE PER LE CLASSI SOVRAFFOLLATE - Questo è il responso dei dirigenti del Ministero dell’Istruzione, che sostengono di non poter intervenire sull’eccessivo numero ... Riporta disabili.com

Cerca Video su questo argomento: Ricci Stop Classi Sovraffollate