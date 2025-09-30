Ribera tutto pronto per la Festa dell’amicizia | tra gli ospiti Schifani e gli ex presidenti Formigoni Scopelliti Storace e Crocetta

Ribera si prepara ad accogliere la terza edizione della Festa dellamicizia promossa dalla Democrazia cristiana. Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre il centro crispino ospiterà dibattiti, iniziative culturali e spettacoli con la presenza di figure di primo piano della politica regionale e nazionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

